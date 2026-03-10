La community online è in lutto per la scomparsa di Luigi Nativi, tiktoker di appena 18 anni, noto per la sua vivace attività sui social network e per la stretta amicizia con Alice Mordenti. La notizia della sua morte ha suscitato profonda commozione tra i numerosi utenti che seguivano il giovane creator, apprezzandone i contenuti e la genuinità. La sua presenza su TikTok non si era limitata alla semplice condivisione di video, ma aveva contribuito a creare un vero e proprio tessuto di relazioni e affetto, che oggi si manifesta attraverso messaggi di cordoglio e sentita vicinanza alla famiglia e agli amici più cari.

Il cordoglio della community e degli amici

Luigi Nativi era rapidamente diventato un volto familiare per la giovane audience di TikTok, distinguendosi per la sua capacità di comunicare in modo diretto e autentico. Il suo profilo era un punto di riferimento per video che affrontavano tematiche quotidiane, condivisioni di esperienze personali e momenti di spensieratezza. Il legame con Alice Mordenti, anch'essa figura di rilievo sulla piattaforma, aveva ulteriormente consolidato la sua popolarità, rafforzando un legame speciale con il suo pubblico. La notizia della sua scomparsa ha generato un'ondata di reazioni, con innumerevoli utenti che hanno espresso il proprio dolore, ricordando l'impatto positivo che Luigi aveva avuto nelle loro vite.

Alice Mordenti, in particolare, ha condiviso sui social il suo profondo lutto, dedicando parole commosse al ricordo dell'amico e del loro rapporto unico.

Il messaggio di Mordenti

Così Alice Mordenti: "Questa mattina mi sono svegliata con la notizia più brutta che potesse capitare, ho perso un amico, un fratello, solo a sentire queste parole ho un nodo alla gola. Dentro di me ha causato un vuoto che cercherò di coprire con i nostri ricordi più belli".

"Ti ricordo come una luce immensa - ha scritto ancora - un ragazzo felice che nessuno può toccare. In questo momento ti sarei voluta stare accanto e soprattutto avrei voluto sapere come stavi. Sei sempre stato al mio fianco, fin da piccola quando sono arrivata nella tua isola mi hai fatto strada mi hai insegnato tante cose".

Mordenti sottolinea: "Mi hai sostenuta, hai creduto in me, eri sempre lì pronto a fare il tifo, come io per te contenta di tutti i tuoi traguardi della persona meravigliosa che eri, pronto ad aiutare e far star meglio le persone. Sorridi da lassù e ti prometto che dedicherò tutte le mie vittorie a te. Ti voglio un bene immenso piccolo mio riposa in pace".