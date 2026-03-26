L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ha disposto il blocco di due siti pornografici, www.giochipremium.com e www.hentai-ita.net, gestiti dalla società Onlab. La decisione, comunicata il 26 marzo 2026, impone ai prestatori di servizi di impedire l’accesso in rete a tali portali. Questo provvedimento fa seguito all’adozione, avvenuta il 18 marzo, delle linee guida che delineano le modalità tecniche e procedurali per l’accertamento della maggiore età degli utenti, in piena attuazione del cosiddetto Decreto Caivano. I siti in questione, che diffondono contenuti pornografici sul territorio italiano, non avevano implementato i sistemi di verifica necessari a precludere l’accesso ai minori di diciotto anni.

Primi provvedimenti Agcom contro la diffusione di contenuti non appropriati

L’Agcom ha emesso i suoi primi due provvedimenti, ordinando il blocco dei siti www.giochipremium.com e www.hentai-ita.net, entrambi riconducibili alla gestione di Onlab. La motivazione risiede nella mancata implementazione delle linee guida relative all’accertamento della maggiore età degli utenti. Tale obbligo normativo, introdotto dal Decreto Caivano, si estende a tutti i siti web e alle piattaforme di condivisione video che distribuiscono contenuti pornografici in Italia, imponendo la verifica che gli accessi siano consentiti esclusivamente a persone maggiorenni.

Quadro normativo e requisiti tecnici per la verifica dell’età

Nel corso delle attività di vigilanza volte a verificare la corretta applicazione dell’art. 13-bis del decreto Caivano, è stata riscontrata l’assenza di adeguati sistemi di verifica dell’età, in violazione delle linee guida vigenti. Per tale motivo, l’Autorità ha contestato le irregolarità e ha intimato alla società Onlab di conformarsi alle disposizioni entro 20 giorni.

Accertato il mancato adeguamento alla diffida, l’Autorità ha quindi disposto nei confronti degli operatori la disabilitazione dell’accesso ai due siti web, mediante blocco DNS, fino a quando la società non avrà ripristinato condizioni di erogazione del servizio conformi a quanto prescritto.