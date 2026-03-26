Un giovane extracomunitario di venti anni è stato rinvenuto in gravi condizioni nella frazione di Paterno, comune di Avezzano (AQ). Il ragazzo presentava gravi tagli alla gola e ferite estese su tutto il corpo. È stato trovato sul marciapiede, immerso in una pozza di sangue, nella notte inoltrata, presumibilmente tra l’una e le due. Il personale del 118 è intervenuto prontamente, trasportando il giovane al pronto soccorso dell’ospedale civile di Avezzano.

Le forze dell'ordine, nello specifico i Carabinieri di Avezzano, hanno immediatamente avviato le indagini per fare piena luce sulle cause del ferimento.

Al momento, non è ancora possibile stabilire con certezza se si tratti di un tentato omicidio o di un incidente.

Dettagli sull’evento

L’episodio si è verificato nella notte, con una collocazione temporale indicativa tra l’una e le due. Il luogo del ritrovamento è stato il marciapiede nella frazione di Paterno, situata a pochi chilometri da Avezzano. Il giovane, una volta soccorso dal personale sanitario, è stato trasportato all’ospedale di Avezzano per ricevere le cure necessarie.

Il contesto geografico di Paterno

Paterno è una frazione del comune di Avezzano, posizionata a circa cinque chilometri dal centro cittadino. Si estende sul bordo nord-ovest della piana del Fucino e si trova lungo la strada statale Tiburtina Valeria, nella parte est del territorio comunale.

La frazione confina con le località di San Pelino e Celano. Geograficamente, Paterno sorge alle pendici del gruppo montuoso dei Tre Monti, le cui altitudini superano i 1.398 metri.

La frazione è inoltre servita dalla stazione ferroviaria Paterno‑San Pelino, un importante snodo sulla linea ferroviaria Roma‑Pescara.