Un maxi furto di KitKat ha destato preoccupazione: un camion carico di circa 12 tonnellate di barrette è stato rubato mentre viaggiava dall’Italia verso la Polonia. Il mezzo, che trasportava 413.793 confezioni, è scomparso la settimana scorsa e, nonostante le ricerche, non è ancora stato ritrovato.

L’azienda ha commentato l’accaduto con una nota che gioca sullo slogan del prodotto: “Abbiamo sempre invitato le persone a prendersi una pausa con KitKat”, ha dichiarato un portavoce, “Qualcuno sembra aver preso il messaggio alla lettera, portandosi via oltre 12 tonnellate del nostro cioccolato”.

Il furto avviene in un periodo sensibile, con l’avvicinarsi della Pasqua, e le autorità temono che le barrette possano essere illegittimamente immesse sul mercato europeo attraverso canali non ufficiali.

Nestlé assicura che i lotti sottratti sono identificabili tramite codice a barre. In caso di corrispondenza, gli scanner dei punti vendita dovrebbero fornire indicazioni precise per contattare l’azienda. Le indagini proseguono, ma al momento non vi sono ancora tracce del camion né del suo prezioso carico.

Dettagli del furto e indagini in corso

Il furto è avvenuto durante un trasporto internazionale dall’Italia alla Polonia. Il mezzo è stato sottratto la settimana precedente alla pubblicazione dell’articolo e non è ancora stato individuato.

Il carico consisteva in circa 12 tonnellate di KitKat, pari a 413.793 confezioni. Nestlé ha ironizzato sull’episodio richiamando il proprio slogan e ha sottolineato la riconoscibilità dei lotti rubati tramite codice a barre. Le autorità sono in allerta per il possibile smistamento illegale sul mercato europeo.

Il contesto dei furti di merci su strada in Italia

L’Italia si conferma tra i paesi europei maggiormente esposti ai furti di merci trasportate su strada. Un rapporto del 2025 ha evidenziato un aumento significativo di tali crimini, quadruplicato in due anni. Tra le cause principali figurano la scarsità di aree di sosta sicure, con un rapporto di un parcheggio disponibile ogni 289 camion, e la crescente infiltrazione della criminalità organizzata nel settore della logistica. I generi alimentari, come dimostra questo recente furto di KitKat, rientrano tra le categorie di merci più vulnerabili a questo tipo di reati.