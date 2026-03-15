Il MQ-9A Predator B, un velivolo a pilotaggio remoto, costituisce una risorsa fondamentale per l'Aeronautica Militare italiana. La sua impiego è cruciale per missioni di ricognizione, sorveglianza e acquisizione di obiettivi (ISR). Questo drone rappresenta un pilastro per la Task Force Air italiana, attivamente impegnata in operazioni internazionali, con un ruolo di rilievo nelle attività svolte in Kuwait.

Caratteristiche e impiego operativo del Predator B

Il Predator B, conosciuto anche come MQ-9A Reaper, è parte integrante del 32º Stormo dell’Aeronautica Militare, con la sua base operativa ad Amendola.

Il 28º Gruppo Velivoli Teleguidati, una componente essenziale del 32º Stormo, gestisce l'impiego operativo di questi droni, includendo le versioni MQ-9A e Block V. Il velivolo è stato progettato per offrire capacità di sorveglianza a lungo raggio, supportando efficacemente le attività di intelligence sia delle forze armate italiane sia dei partner internazionali.

La Task Force Air italiana in Kuwait

La Task Force Air italiana opera in Kuwait nel contesto di missioni internazionali, fornendo un supporto essenziale alle operazioni volte a garantire la sicurezza e la stabilità nella regione. I droni MQ-9A Predator B vengono impiegati per il monitoraggio di aree di interesse strategico, contribuendo in modo significativo alla raccolta di informazioni vitali per le attività della coalizione. L'utilizzo di questi sistemi avanzati non solo aumenta la sicurezza del personale impiegato, ma migliora anche l'efficacia complessiva delle missioni svolte all'estero.