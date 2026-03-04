Il ritorno in gara di Wout van Aert si è rivelato più complicato del previsto. Dopo un infortunio alla caviglia e un successivo malanno, il ciclista belga ha inaugurato la sua stagione di ciclismo su strada 2026 alla Samyn Classic, svoltasi martedì 3 marzo. Purtroppo, la sua prestazione è stata compromessa da una foratura a dieci chilometri dal traguardo e da un successivo ulteriore cambio di bici, un imprevisto che lo ha fatto uscire dal vivo della corsa.

'Improvvisamente c'erano dei vetri sulla strada'

Nel interviste post-gara, van Aert ha espresso preoccupazioni riguardo a un possibile sabotaggio.

La foratura si è verificata nell'ultimo giro, su un circuito già percorso senza problemi in precedenza. "Improvvisamente, all’ultimo giro, c’erano dei vetri sulla strada", ha dichiarato van Aert ai microfoni di Sporza dopo aver tagliato il traguardo. "Sembra quasi un sabotaggio".

Il ciclista, pur specificando che non riteneva fosse un attacco personale nei suoi confronti, ha sottolineato l’anomalia della situazione. "Era sempre lo stesso percorso, e poi, all'improvviso, sulla strada sono spuntate delle vere e proprie schegge di vetro. È davvero un peccato. Non capisco come possano essere finite lì, considerando che ci siamo passati mezz'ora prima".

De Winter: 'Una sfortunata coincidenza'

Le affermazioni di van Aert non sono passate inosservate.

Sporza ha contattato gli organizzatori della corsa per ricevere un chiarimento. Ludwig De Winter, uno dei direttori di gara dell'evento belga, ha mostrato sorpresa per le insinuazioni di sabotaggio. "Sabotaggio? Wout ha detto questo?”, ha risposto De Winter quando gli è stato chiesto del commento del corridore.

"Devo ammettere di non aver seguito molto da vicino le reazioni post-gara, ma non abbiamo ricevuto segnalazioni di vetri o di azioni dolose". De Winter ha poi spiegato che le forature rappresentano un inconveniente comune nel ciclismo, specialmente in tratti con il pavè o immediatamente dopo. "Credo che la foratura di Wout sia stata il risultato di una semplice sfortunata coincidenza", ha affermato.

Inoltre, l'organizzazione della Samyn Classic ha svolto una revisione di routine con le autorità locali e i commissari di percorso subito dopo la competizione. Secondo De Winter, questa analisi non ha fornito alcun indicatore di interferenza intenzionale. "Abbiamo già avuto un debriefing con la polizia e i servizi di sicurezza, e non è stato segnalato nulla di sospetto", ha aggiunto. "Per quanto ne sappiamo, non c'è stato alcun incidente o azione deliberata sul nostro percorso".

"Come ha detto lo stesso Wout, abbiamo superato quel punto circa sette volte. Non è che le forature siano avvenute là tutto il giorno" ha commentato De Winter. Infine, per l'organizzatore la logica dietro l’ipotesi di sabotaggio è chiara: se ci fosse stata realmente un'azione dolosa e preparata, questa avrebbe colpito più corridori. “Se si ipotizza un sabotaggio, allora sicuramente non sarebbe stato solo Van Aert la vittima", ha concluso.