Francesco Liberatoscioli, ragazzo autistico di 29 anni originario di Guardiagrele - provincia di Chieti in Abruzzo - ha conseguito la laurea in Informatica. A darne notizia la Onlus Autismo Abruzzo che spiega: "Un traguardo di impegno, determinazione e inclusione che merita di essere festeggiato insieme. Un traguardo di impegno, determinazione e inclusione che merita di essere festeggiato insieme. Gli anni all’Università dell’Aquila sono stati per Francesco molto più di uno studio: sono stati anni di vita, di crescita, di amicizie e di sfide affrontate giorno dopo giorno.



Per un ragazzo autistico ogni passo verso l’autonomia può rappresentare una grande sfida. La laurea di oggi dimostra che, quando opportunità e sostegno si incontrano, anche gli obiettivi più ambiziosi diventano realtà. Ora si apre una nuova fase: quella del lavoro e di una vita sempre più autonoma."

A condividere questo momento speciale è stata anche l’associazione Autismo Abruzzo, presente alla cerimonia con il presidente Dario Verzulli, con Franca Masciulli, componente del consiglio direttivo, e con Giovanni Cappelli, volontario dell’associazione e amico di Francesco.

L’associazione ha rivolto un ringraziamento alle istituzioni

L’associazione ha inoltre rivolto un ringraziamento alle istituzioni e alle persone che hanno contribuito a rendere possibile questo cammino.

In particolare all’ADSU L’Aquila, che ha consentito a Francesco di vivere con tranquillità l’esperienza universitaria, e all’Università degli Studi dell’Aquila, per la disponibilità e la collaborazione dimostrate negli anni. Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche alla professoressa Rachele Giammario, volontaria di Autismo Abruzzo.

Per Francesco gli anni trascorsi a L'Aquila non hanno rappresentato soltanto un periodo di studio, ma anche una significativa esperienza di vita. Ha vissuto pienamente la quotidianità universitaria tra lezioni, esami, amicizie e rapporti costruiti nel tempo, affrontando con determinazione le difficoltà e le sfide incontrate lungo il percorso.