Una bambina di quattro anni è deceduta nella notte all’Ospedale Infermi di Rimini, a poche ore di distanza dalla dimissione dalla stessa struttura sanitaria. La piccola, di origine ucraina, era stata accompagnata dai genitori nella serata di venerdì, intorno alle 21.30, all’ambulatorio di urgenza pediatrica a causa di un episodio di febbre comparso nel tardo pomeriggio. A riportare la notizia è stato il quotidiano Il Resto del Carlino.

Dalle prime valutazioni mediche non sarebbero emersi elementi particolarmente preoccupanti

I parametri vitali della bambina risultavano stabili e anche le funzioni cardiovascolari, respiratorie, addominali e neurologiche apparivano nella norma.

Gli esami del sangue effettuati dai sanitari non avevano evidenziato segnali significativi di infezioni. Dopo la somministrazione di paracetamolo, inoltre, la febbre si era abbassata rapidamente, facendo registrare un apparente miglioramento delle condizioni cliniche.

Nonostante il quadro complessivamente rassicurante, i medici avevano comunque deciso di trattenere la piccola in osservazione per alcune ore, così da controllare l’evoluzione dei sintomi. Terminato il periodo di monitoraggio e in assenza di ulteriori criticità, la bambina era stata dimessa intorno alle 00.45, con le indicazioni per i genitori di continuare a gestire la febbre a casa.

Il giorno dopo la situazione è cambiata repentinamente

Le condizioni della bambina sono peggiorate rapidamente, inducendo i genitori a contattare il servizio di emergenza. La piccola è stata quindi trasportata nuovamente al pronto soccorso dello stesso ospedale, dove è arrivata intorno alle 6.35. A quel punto è stato immediatamente attivato un intervento medico d’urgenza. Un’équipe composta anche da un rianimatore e da un pediatra ha tentato a lungo di rianimare la bambina, proseguendo le manovre per oltre un’ora.