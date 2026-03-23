A Napoli due donne hanno perso la vita dopo essere state investite da un’auto lungo corso Garibaldi, nei pressi di Porta Nolana, una zona centrale e particolarmente frequentata della città.

Alla guida della vettura, una Mercedes, si trovava un uomo di 34 anni che è stato immediatamente fermato dagli agenti giunti sul posto ed è risultato positivo all'alcoltest.

Le donne stavano attraversando la strada, l'auto procedeva a velocità sostenuta

Secondo una prima ricostruzione effettuata dalle forze dell'ordine, le due donne sarebbero state investite mentre stavano attraversando la strada.

Alcuni testimoni hanno riferito che si trovavano sulle strisce pedonali, in un tratto poco illuminato, quando sono state travolte da un’auto che procedeva a velocità sostenuta, senza riuscire a evitarle.

Dopo il violento impatto, il veicolo ha proseguito la sua corsa terminando contro tre auto parcheggiate lungo la carreggiata, provocando danni significativi ai mezzi coinvolti. L’area è stata immediatamente messa in sicurezza e delimitata, per consentire agli investigatori di effettuare tutti i rilievi tecnici necessari a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e determinare l’andatura del mezzo al momento dello schianto.

Per entrambe le donne non c’è stato nulla da fare

Una delle donne è morta sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate, mentre l’altra è deceduta poco dopo il trasferimento in ospedale, nonostante i tentativi di rianimazione messi in atto dal personale sanitario del 118. Le operazioni di identificazione sono ancora in corso: secondo le prime informazioni, le vittime sarebbero entrambe di origine ucraina.