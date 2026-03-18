Si aggira intorno ai 400 euro il valore dei profumi di marca recuperati nella mattinata di ieri grazie all’intervento delle guardie giurate dell’Istituto di vigilanza Battistolli. Il fatto di cronaca è avvenuto a Città Sant’Angelo, all’interno del centro commerciale “Pescara Nord”, dove un uomo si è introdotto in un punto vendita riuscendo a impossessarsi di diversi prodotti per la cura del corpo, per poi tentare la fuga con la merce appena sottratta.

Subito dopo aver portato a termine il colpo, l’uomo avrebbe cercato di allontanarsi rapidamente a bordo di una bicicletta, nel tentativo di far perdere le proprie tracce.

Alcune commesse del negozio, resesi conto di quanto accaduto, hanno provato a inseguirlo per fermarlo, ma senza riuscire a raggiungerlo. La situazione, però, non è sfuggita all’attenzione delle guardie giurate presenti in zona, impegnate nei consueti servizi di vigilanza e nel ritiro degli incassi.

Ne è seguito un breve inseguimento che si è concluso con il blocco dell'uomo fermato prima che potesse allontanarsi definitivamente dall’area del centro commerciale. Una volta messo in sicurezza, è stata subito allertata la centrale operativa, che ha provveduto a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

Sul posto è giunta in pochi minuti una pattuglia dei carabinieri

Sul posto è giunta in pochi minuti una pattuglia dei carabinieri, che ha preso in consegna l’uomo e lo ha accompagnato in caserma per gli accertamenti di rito e per ricostruire con precisione l’intera vicenda. Nel frattempo, tutta la refurtiva è stata recuperata e restituita al negozio.