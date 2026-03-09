A Roma un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in seguito a un violento schianto stradale mentre si trovava alla guida della propria moto. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, il giovane avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo finendo per impattare con grande violenza contro un palo lungo Viale Giardino di Ottavia.

La dinamica dell'incidente

Il drammatico episodio si sarebbe verificato intorno alla mezzanotte, in un tratto della strada che in quel momento era poco trafficato. In base alle informazioni raccolte nelle ore immediatamente successive all’incident

e, il 19enne stava percorrendo la via quando, per motivi ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo della motocicletta.

Il mezzo avrebbe quindi deviato la propria traiettoria andando a schiantarsi contro un palo situato ai margini della carreggiata. L’impatto sarebbe stato particolarmente violento e purtroppo non avrebbe lasciato scampo al giovane motociclista.

Subito dopo l’allarme lanciato da alcuni automobilisti di passaggio o da eventuali residenti della zona, sul posto sono arrivati rapidamente i soccorsi. Il personale sanitario ha tentato a lungo di rianimare il ragazzo, mettendo in atto tutte le manovre necessarie nel tentativo di salvargli la vita. Nonostante i ripetuti tentativi e gli sforzi dei medici, purtroppo per il giovane non c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso direttamente sul luogo dell’incidente.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, che hanno provveduto a delimitare l’area, regolare il traffico e svolgere i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dello schianto. Gli investigatori stanno analizzando ogni elemento utile per capire cosa possa aver provocato la perdita di controllo del mezzo, valutando diversi aspetti come le condizioni dell’asfalto, l’eventuale velocità della moto e altri possibili fattori che potrebbero aver contribuito all’incidente.