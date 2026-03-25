La vicenda del cane ucciso a Torricella Sicura, ritrovato impiccato alla forca di un trattore, si è conclusa con un patteggiamento. Il proprietario è stato condannato a sei mesi di reclusione.

Il procedimento è giunto davanti al giudice grazie all’intervento di LNDC Animal Protection. L’associazione, infatti, si è opposta in due occasioni alle richieste di archiviazione avanzate dalla procura, permettendo così il proseguimento dell’azione penale.

Il caso del cane impiccato

La cronaca narra di un cane rinvenuto impiccato alla forca di un trattore nel territorio di Torricella Sicura.

LNDC Animal Protection ha svolto un ruolo cruciale nel contrastare le due istanze di archiviazione presentate dal pubblico ministero. Tale opposizione ha portato il giudice a procedere con l’imputazione coatta nei confronti del proprietario dell’animale.

La normativa a tutela degli animali

Il caso si inquadra nell’ambito dell’articolo 544‑bis del codice penale. Questa norma prevede pene severe per chi cagiona la morte di un animale per crudeltà o senza necessità. La reclusione va da sei mesi a tre anni, con un aumento di pena qualora il fatto sia commesso con sevizie o sofferenze prolungate. La pena di sei mesi inflitta nel caso specifico di Torricella Sicura rappresenta, *pertanto*, il minimo edittale previsto dalla legge, a testimonianza della gravità dell’atto commesso.