Il calendario della giustizia sportiva si stringe attorno al caso Trapani. Il 30 marzo, davanti alla Corte federale d’appello, andrà in scena il secondo grado sul mancato versamento delle rate Irpef e Inps relative alla scadenza del 16 dicembre, uno snodo che può incidere in modo decisivo sulla stagione del club siciliano.

In primo grado il Tribunale federale nazionale aveva inflitto una penalizzazione di cinque punti, andati ad aggiungersi ai quindici già accumulati in precedenza. Una sanzione pesante, ma non quanto richiesto dalla Procura Figc, che aveva spinto per l’esclusione dal campionato.

Da qui i ricorsi di entrambe le parti: il Trapani per alleggerire la posizione, la Procura per inasprirla.

Il procedimento sta seguendo un iter accelerato. Le motivazioni della sentenza di primo grado sono state rese note in tempi record e anche le scadenze processuali sono state ridotte, con l’obiettivo chiaro di arrivare a una decisione definitiva prima della conclusione della stagione. Una corsa contro il tempo che intreccia più fronti.

Domani, 26 marzo, si attende il TFN

Pochi giorni prima, infatti, il 26 marzo, il TFN sarà chiamato a esprimersi su un nuovo filone legato alle scadenze di febbraio. In questo caso il Siracusa dovrebbe andare regolarmente a giudizio, con il rischio concreto di ulteriori punti di penalizzazione dopo quelli già subiti.

Per il Trapani, invece, non è escluso uno slittamento dell’udienza ai primi di aprile, proprio per attendere l’esito del secondo grado.

I due procedimenti sono strettamente connessi: al centro resta il mancato pagamento reiterato delle rate fiscali e contributive concordate con l’Agenzia delle Entrate. Un nodo delicato che tiene il club sospeso tra campo e tribunali, mentre la stagione entra nella sua fase decisiva.

La classifica attuale nel girone C di Serie C

A seguire con attenzione la situazione è soprattutto il Foggia, attualmente ultimo in classifica nel girone C di Serie C. Eventuali altri punti di penalizzazione potrebbero cambiare nettamente la classifica. Al momento la classifica recita cosí: