Martedì a Civitavecchia, sul litorale a nord di Roma, un incendio è scoppiato all’interno di un appartamento situato al terzo piano di un edificio in via Bramante, causando la morte di una donna. La colonna di fumo denso e scuro che si è sollevata dallo stabile ha subito destato preoccupazione tra i residenti del quartiere, richiamando l’attenzione dei vicini e facendo scattare l’allarme.

L'intervento immediato dei vigili del fuoco sul posto

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco di Civitavecchia, coadiuvati dai colleghi di Cerveteri, che hanno avviato le operazioni di spegnimento delle fiamme e di verifica all’interno dell’edificio per accertare se ci fossero altre persone coinvolte.

Quando le squadre sono riuscite a domare quasi completamente il rogo, i soccorritori hanno rinvenuto il corpo senza vita di una donna, probabilmente di origine bosniaca. Durante le operazioni, un’altra donna è stata salvata con l’ausilio dell’autoscala, dopo essersi rifugiata in terrazza per sfuggire al fumo e alle fiamme. In totale, tre persone hanno ricevuto assistenza dal personale sanitario del 118, tra cui la donna salvata dalla terrazza.

Per facilitare le operazioni di soccorso e ridurre i rischi da fumo, parte della squadra dei vigili del fuoco ha eseguito la ventilazione forzata dei vani scale, permettendo di liberare rapidamente i passaggi dai fumi tossici. Lo spegnimento tempestivo delle fiamme ha inoltre impedito che l’incendio si propagasse agli appartamenti vicini, evitando ulteriori danni e vittime.

Sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche i carabinieri, la polizia e la Scientifica, che ha iniziato a raccogliere elementi utili per ricostruire l’origine e la dinamica del rogo. Secondo quanto riportato da alcune testate locali, un carabiniere libero dal servizio, insieme a un passante, ha raggiunto una delle abitazioni invase dal fumo, riuscendo a portare in salvo una giovane madre con il suo bambino. Le autorità competenti stanno ora lavorando per identificare ufficialmente la vittima e informare i familiari, mentre le indagini proseguono per stabilire le cause dell’incendio, ancora non note. La tragedia ha lasciato sgomento l’intero quartiere, dove la popolazione segue con apprensione l’evolversi degli accertamenti.