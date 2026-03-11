Un ragazzo di soli 13 anni, a Napoli, ieri, 10 marzo, è rimasto ferito mentre cercava di sedare una rissa scoppiata in piena strada. Il fatto è avvenuto in via Toledo, una delle vie più frequentate e trafficate del centro storico. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, il giovane, nel tentativo di calmare gli animi tra due gruppi di persone che stavano litigando violentemente, è stato colpito con un coltello alla coscia. La ferita, seppur seria, non ha compromesso la sua vita. Soccorso immediatamente dai passanti e da chi si trovava nei pressi del luogo della rissa, il ragazzo è stato accompagnato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini.

Qui i medici gli hanno assegnato una prognosi di sette giorni, intervenendo rapidamente per medicare la ferita e monitorando attentamente le sue condizioni.

Sul posto sono arrivati nel giro di pochi minuti i carabinieri del nucleo operativo di Napoli centro, che hanno avviato le prime indagini, raccogliendo testimonianze da numerosi passanti, residenti e persone coinvolte nella rissa. Gli agenti hanno acquisito filmati e elementi utili a ricostruire la dinamica dell’episodio, cercando di identificare tutti i partecipanti e chiarire i motivi che hanno portato allo scoppio della violenza.

Le indagini per scoprire l'accaduto proseguono nei prossimi giorni

Le indagini continueranno nei prossimi giorni, con l’obiettivo di identificare tutti i responsabili, comprendere a fondo le dinamiche che hanno portato alla rissa e accertare eventuali responsabilità penali.

Nel frattempo, il ragazzo ferito è sotto osservazione medica e la comunità del quartiere segue con apprensione l’evolversi della vicenda, colpita dalla determinazione del giovane e dalla drammaticità dei fatti.