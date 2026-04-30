Un episodio di violenza inaudita ha scosso la città di Milano nella notte tra il 29 e il 30 aprile, quando un uomo di 33 anni è stato brutalmente aggredito. La vittima è stata colta di sorpresa mentre era intenta a rimuovere alcuni manifesti commemorativi, affissi per celebrare il 51° anniversario della tragica morte di Sergio Ramelli. A seguito di un'accurata indagine, i carabinieri della Compagnia Milano Porta Monforte hanno individuato e denunciato quattro persone, ritenute direttamente responsabili di questo grave atto di violenza che ha avuto luogo nel capoluogo lombardo.

Dinamica dell'aggressione e l'identificazione dei responsabili

L'aggressione si è consumata con modalità particolarmente violente. Il 33enne, di nazionalità italiana, è stato assalito da quattro individui, anch'essi italiani, la cui età è compresa tra i 35 e i 37 anni. Le accuse formulate nei loro confronti sono di lesioni e percosse. Le verifiche condotte dalle autorità hanno rivelato che i quattro aggressori sono attivi militanti di estrema destra e vantano precedenti di polizia specifici, un dettaglio che sottolinea la loro familiarità con ambienti e dinamiche di questo tipo. Durante l'azione violenta, gli aggressori non hanno esitato a utilizzare caschi per colpire la vittima, oltre a sferrare numerosi calci e pugni.

La brutalità dell'attacco è stata tale che anche tre giovani, i quali avevano tentato con coraggio di intervenire per difendere l'uomo aggredito, sono stati a loro volta picchiati, rimanendo coinvolti nella colluttazione.

Il contesto storico: la commemorazione di Sergio Ramelli

I manifesti che hanno scatenato la reazione violenta erano dedicati alla memoria di Sergio Ramelli, la cui scomparsa risale al lontano 1975. Ramelli, all'epoca studente a Milano, fu vittima di un'aggressione di chiara matrice politica, un evento che ha lasciato un segno indelebile nella storia contemporanea della città. La sua figura viene ricordata con costanza e partecipazione ogni anno, attraverso diverse iniziative pubbliche e l'affissione di manifesti in varie zone di Milano, un modo per mantenere vivo il ricordo e la riflessione sulla sua tragica fine.

Le indagini dei carabinieri, dopo aver meticolosamente ricostruito la complessa dinamica dei fatti, hanno portato all'identificazione precisa dei responsabili dell'aggressione, i quali sono stati denunciati a piede libero. L'attività investigativa ha permesso di stabilire un inequivocabile collegamento tra l'atto di violenza perpetrato e la rimozione dei manifesti commemorativi di Ramelli, chiarendo il movente alla base dell'episodio.