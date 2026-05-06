Il Paris Saint Germain ha raggiunto la finale di Champions League pareggiando 1‑1 con il Bayern Monaco nella semifinale di ritorno. L'incontro all'Allianz Arena ha visto il PSG qualificarsi con un 6‑5 complessivo, dopo il 5‑4 dell'andata a Parigi. Questa qualificazione ne conferma la competitività del club francese.

La partita è iniziata con grande intensità. Il PSG ha sbloccato il risultato dopo soli tre minuti grazie a un gol di Ousmane Dembélé. Nonostante i tentativi di reazione del Bayern Monaco, la difesa parigina, solida, ha contenuto le offensive tedesche, proteggendo il vantaggio.

Il pareggio di Kane e la qualificazione del PSG

Nel finale, al 49’ del secondo tempo, Harry Kane ha pareggiato per il Bayern Monaco. Nonostante il gol, la squadra tedesca non è riuscita a ribaltare il risultato. Il PSG ha gestito gli ultimi minuti con attenzione, confermandosi compatto e organizzato, e ha ottenuto la qualificazione alla finale.

La prestazione del PSG è stata caratterizzata da un efficace gioco di contrattacco e da una difesa attenta. Questi elementi sono stati cruciali per i campioni in carica, permettendo loro di difendere il vantaggio acquisito all'andata e superare l'avversario.

La finale di Budapest: rivincita contro l'Arsenal

La finale di Champions League si disputerà il 30 maggio a Budapest.

Il Paris Saint Germain, detentore del titolo vinto nel 2025 contro l’Arsenal, avrà l’opportunità di difendere il trofeo contro la squadra inglese. L’evento si terrà in una delle principali arene europee, sottolineando l’importanza della manifestazione.

La qualificazione del PSG alla finale ne conferma la forza internazionale. Il Bayern Monaco si ferma a un passo dall’ultimo atto, nonostante il pareggio in casa, concludendo il suo percorso in questa Champions League.