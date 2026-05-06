Le autorità argentine hanno meticolosamente ricostruito il complesso itinerario di viaggio della coppia olandese che per prima ha manifestato i sintomi da hantavirus a bordo della nave da crociera MV Hondius. Questa approfondita analisi ha permesso di stabilire che il percorso seguito dai coniugi è pienamente compatibile con un contagio contratto in una delle zone endemiche del ceppo andino dell'hantavirus. La coppia era giunta in Argentina il 27 novembre, proseguendo poi il proprio viaggio attraverso il Cile e l'Uruguay. Il 27 marzo, i due erano rientrati in Argentina, per poi imbarcarsi sulla nave da crociera il primo aprile, data di inizio della sfortunata traversata.

Ricostruzione del viaggio e ipotesi di contagio

Il Ministero della Salute argentino ha prontamente avviato un'indagine approfondita per determinare con certezza se il contagio da hantavirus sia avvenuto sul territorio argentino, in Cile o in Uruguay, prima che la coppia iniziasse la traversata marittima. La ricostruzione dettagliata dei movimenti della coppia olandese è stata resa possibile grazie alla consultazione dei registri della Direzione Nazionale di Migrazione, strumenti fondamentali per tracciare gli spostamenti internazionali. Parallelamente, le autorità sanitarie nazionali e provinciali hanno fornito importanti chiarimenti: non risultano segnalazioni di hantavirus nella provincia di Tierra del Fuego, regione in cui si trova Ushuaia, il porto da cui è salpata la crociera.

È stato inoltre specificato che dal 1996, anno in cui è iniziata la sistematizzazione dei dati epidemiologici nel Paese, non sono state notificate infezioni da hantavirus in quella specifica provincia, smentendo di fatto alcune speculazioni iniziali.

L'indagine argentina e i controlli portuali

In merito alle procedure di sicurezza, le autorità sanitarie hanno ribadito che presso il porto di Ushuaia vengono regolarmente effettuati tutti i controlli sanitari di routine previsti dalle normative vigenti. È importante sottolineare che la gestione e il controllo sanitario del porto sono stati affidati direttamente al governo nazionale dall'inizio dell'anno, garantendo un coordinamento centralizzato delle operazioni.

L'assenza di casi segnalati in Tierra del Fuego è una conferma che le autorità locali continuano a fornire, sebbene non siano direttamente coinvolte nelle indagini specifiche sul focolaio, dato il passaggio di competenza al governo nazionale per quanto concerne i controlli portuali. Le indagini proseguono con l'obiettivo di identificare il possibile luogo esatto del contagio, monitorando costantemente la situazione sanitaria dei passeggeri.

Il bilancio delle vittime e le misure di contenimento

Il focolaio di hantavirus a bordo della MV Hondius ha purtroppo causato la morte di tre persone che avevano viaggiato sulla nave, evidenziando la gravità della situazione. Secondo i dati forniti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, il numero di passeggeri tra confermati e sospetti contagiati ammonta a cinque, un dato che sottolinea l'urgenza delle misure adottate.

È stato annunciato che la nave attraccherà prossimamente nel porto di Granadilla de Abona, situato a Tenerife, in Spagna. Da qui, i passeggeri di nazionalità straniera saranno organizzati per il rimpatrio nei rispettivi paesi d'origine, mentre i quattordici cittadini spagnoli a bordo saranno trasferiti in un ospedale militare a Madrid, dove dovranno osservare un periodo di quarantena precauzionale. Le autorità continuano a monitorare attentamente la situazione, garantendo la massima trasparenza e l'adozione di tutte le precauzioni necessarie per contenere la diffusione del virus.