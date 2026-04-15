Una bimba di sei mesi è giunta priva di vita al pronto soccorso dell’ospedale Mazzini di Teramo. L’esame autoptico, condotto dal medico legale Mauro Pesaresi, ha fornito un primo orientamento, indicando la Sindrome della Morte Improvvisa del Lattante (SIDS), comunemente nota come morte in culla, come causa più probabile del decesso. Questa sindrome colpisce bambini apparentemente sani sotto l’anno di vita, manifestandosi spesso durante il sonno e senza cause immediatamente evidenti.

Nonostante l’indicazione verso la SIDS, la presenza di alcune fratture riscontrate durante l’esame autoptico solleva interrogativi sulle circostanze precise del decesso, mantenendo aperte ulteriori indagini.

Dettagli dell’autopsia e ipotesi

L’autopsia, affidata al medico legale Mauro Pesaresi, ha individuato nella SIDS la causa più probabile del decesso della piccola paziente. Tuttavia, la scoperta di alcune fratture nel corpicino non permette di escludere categoricamente altre ipotesi, alimentando dubbi sulle dinamiche che hanno portato alla tragica scomparsa.

La Sindrome della Morte Improvvisa del Lattante (SIDS)

La SIDS, o Sudden Infant Death Syndrome, è definita come la morte improvvisa e inaspettata di un bambino apparentemente sano di età inferiore ai dodici mesi. La sua caratteristica principale è che la causa rimane sconosciuta anche dopo un’indagine post-mortem completa, che include l’esame della scena del decesso e l’analisi della storia clinica del lattante.

Questa definizione chiarisce il quadro generale della sindrome indicata come causa probabile dall’autopsia, ma non risolve il mistero legato alla presenza delle fratture nel caso specifico, che richiede ulteriori approfondimenti per comprendere appieno la situazione.