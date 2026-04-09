Un bambino di dodici anni è rimasto gravemente ferito dopo essere rimasto incastrato con una gamba in un sifone di una vasca idromassaggio la mattina di Pasqua. Il minore, originario di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), si trovava in vacanza con i genitori e gli zii in un albergo di Pennabilli, nel Riminese, quando è avvenuto l’incidente.

Dinamica dell’incidente

Il dodicenne sarebbe stato risucchiato da un bocchettone della vasca idromassaggio, rimanendo sott’acqua per diversi secondi, forse minuti, fino a un arresto cardiaco. I familiari hanno tentato di liberarlo, ma il piede era incastrato in profondità.

Solo dopo lo spegnimento dell’impianto è stato possibile estrarlo, ma era già in arresto cardiaco. Le manovre di rianimazione hanno fatto riprendere il battito, ma il bambino non ha mai ripreso conoscenza. Dopo essere stato estratto esanime, è stato rianimato sul posto e trasportato in elicottero all’ospedale Infermi di Rimini, dove è stato ricoverato in condizioni gravissime.

Indagini in corso

La Procura della Repubblica di Rimini ha aperto un fascicolo, inizialmente per lesioni gravissime. Gli investigatori hanno sequestrato la vasca e avviato accertamenti sulla manutenzione e sui sistemi di sicurezza. Si indaga in particolare sulla presenza di dispositivi di arresto automatico o di reti metalliche protettive.

I carabinieri di Novafeltria e gli ispettori della medicina del lavoro dell’Ausl di Rimini stanno verificando se la vasca fosse conforme alle normative vigenti e se fosse dotata dei dispositivi di sicurezza previsti.