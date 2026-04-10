Una paziente oncologica residente a Città Sant’Angelo si è vista negare la possibilità di effettuare prelievi presso l’ospedale di Pescara a causa dell’assenza di una prenotazione. La donna, che da un anno è in cura per un tumore, è seguita dalla clinica oncologica di Chieti ma sta svolgendo il ciclo di radioterapia nell’ospedale di Pescara, in quanto residente nella provincia. In vista di una visita oncologica programmata a Chieti per il 15 aprile, le sono state prescritte diverse analisi del sangue.

La paziente ha spiegato che in passato aveva sempre effettuato le analisi o presso l’ospedale di Chieti, oppure in laboratori privati convenzionati.

Questa volta, però, ha scelto di rivolgersi direttamente alla struttura ospedaliera di Pescara. Al momento della richiesta, le è stato comunicato che senza prenotazione non era possibile procedere con i prelievi. La donna ha posto una domanda diretta alla Asl di Pescara: “Che differenza passa fra i pazienti oncologici di Chieti e quelli di Pescara?”

Procedure di accesso ai servizi sanitari

La situazione ha sollevato interrogativi sulla gestione delle procedure di accesso ai servizi sanitari per i pazienti oncologici nelle diverse strutture della regione. La paziente ha sottolineato che, nonostante la sua condizione e la necessità di continuità nelle cure, si è trovata di fronte a una barriera burocratica che le ha impedito di svolgere un esame fondamentale per il suo percorso terapeutico.

La richiesta di chiarimenti alla Asl di Pescara riguarda la differenza di trattamento tra pazienti oncologici seguiti in strutture diverse, pur ricadendo nella stessa area sanitaria regionale.

Organizzazione dei prelievi ematici

L’Azienda Sanitaria Locale di Pescara gestisce l’ospedale civile “Santo Spirito”, che rappresenta il principale presidio ospedaliero della provincia. La struttura offre servizi di diagnosi, cura e assistenza, tra cui i prelievi ematici, che sono regolati da procedure di prenotazione per garantire l’organizzazione e la gestione dei flussi di utenti. La Asl di Pescara si occupa della programmazione e dell’erogazione dei servizi sanitari sul territorio, con particolare attenzione ai percorsi dedicati ai pazienti affetti da patologie croniche e oncologiche.