Un uomo di circa quarant'anni, residente a Paglieta, è deceduto nella mattinata del 9 aprile dopo essersi lanciato dal viadotto Moro dell'A14. L'episodio è avvenuto nel territorio di Ortona, provincia di Chieti, intorno alle 10.40, al chilometro 407 dell'autostrada in direzione nord.

Dinamica dell'accaduto e intervento delle forze dell'ordine

L'uomo ha fermato la propria auto sul ciglio della carreggiata, nei pressi del viadotto. Una volta sceso dal veicolo, ha estratto un piccolo coltello e si è inferto alcune ferite. Nonostante i tentativi delle pattuglie della polizia stradale e di Stato, intervenute sul posto per dissuaderlo, si è gettato nel vuoto.

I soccorsi, giunti rapidamente, non hanno potuto che constatare il decesso. La tragedia si è consumata in pochi minuti: gli agenti hanno cercato di avvicinarlo e di instaurare un dialogo, ma il quarantenne ha compiuto il gesto estremo. Il traffico sull'A14 ha subito rallentamenti e disagi nella zona interessata.

Il viadotto Moro e l'Autostrada Adriatica

Il viadotto Moro rappresenta una delle principali infrastrutture dell'A14, nota anche come Autostrada Adriatica. Questa arteria collega Bologna a Taranto, costituendo un'importante via di comunicazione per il versante adriatico italiano. Il tratto interessato dall'episodio, nel territorio di Ortona, è caratterizzato dalla presenza di numerosi viadotti e attraversa zone collinari e costiere dell'Abruzzo.

Le autorità locali hanno avviato le procedure per chiarire ogni dettaglio della vicenda e gestire le conseguenze sul traffico autostradale. Non sono stati segnalati altri feriti o coinvolgimenti diretti di terze persone.