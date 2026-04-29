La Brigata Ebraica ha rilasciato una dichiarazione ufficiale per chiarire la propria posizione in merito al giovane fermato a Milano durante le recenti manifestazioni del 25 aprile. L'organizzazione ha specificato che il ragazzo coinvolto nell'episodio, avvenuto nel capoluogo lombardo in occasione delle celebrazioni per la Liberazione, non è in alcun modo un proprio iscritto.

La precisazione della Brigata Ebraica

Attraverso una nota diffusa pubblicamente, la Brigata Ebraica ha categoricamente affermato: "Il giovane fermato non è un nostro iscritto né partecipa alle nostre attività associative".

Questa presa di distanza mira a sgombrare il campo da ogni possibile equivoco e a evitare che l'associazione possa essere erroneamente collegata ai fatti che hanno portato al fermo del giovane, sia direttamente che indirettamente, in un contesto di grande risonanza pubblica.

Contesto delle celebrazioni del 25 aprile a Milano

L'episodio in questione si è verificato a Milano proprio nel giorno del 25 aprile, una data di fondamentale importanza per l'Italia, in cui si commemora annualmente la Liberazione dal regime nazifascista. Le manifestazioni di questa giornata sono tradizionalmente un momento di ricordo e riaffermazione dei valori della Resistenza. La Brigata Ebraica, fondata nel 1944, ha un ruolo storico significativo, mantenendo viva la memoria dei combattenti ebrei che hanno attivamente partecipato alla liberazione del Paese dal nazifascismo.

L'organizzazione si dedica con impegno a promuovere attività culturali e commemorative, con l'obiettivo di diffondere e preservare i principi della Resistenza e la memoria storica, valori che considera imprescindibili per la società contemporanea.

La necessità di questa puntualizzazione da parte della Brigata Ebraica è sorta in seguito alla circolazione di notizie che avevano associato il giovane fermato all'associazione, rendendo indispensabile una chiarificazione per evitare fraintendimenti sulla sua effettiva appartenenza e sulle reali attività del gruppo.