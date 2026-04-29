Il comico e attore romano Massimo Bagnato, noto per le sue apparizioni a Zelig, è stato arrestato con l'accusa di stalking nei confronti della sua ex compagna. Il fermo è avvenuto nella zona della Balduina, a Roma, dopo che la donna aveva segnalato la presenza insistente dell'ex sotto casa. All'arrivo dei carabinieri, Bagnato si trovava ancora sul posto e avrebbe manifestato un atteggiamento agitato e minaccioso. Il giudice ha convalidato l'arresto, disponendo per l'attore il divieto di avvicinamento alla vittima.

Le accuse e il procedimento giudiziario

È emerso che, dopo la fine della relazione, durata circa dieci anni, Massimo Bagnato avrebbe continuato a cercare un contatto con la sua ex compagna, presentandosi nei luoghi da lei frequentati e tentando di parlarle. Questo comportamento avrebbe generato nella donna uno stato d'ansia tale da spingerla a denunciare e modificare abitudini. In udienza, Bagnato ha ammesso di aver atteso la donna in diverse occasioni, sostenendo però di averlo fatto con educazione e senza intenzioni minacciose, motivando le sue azioni con il desiderio di ottenere chiarimenti sulla fine della relazione. Il giudice, pur convalidando il fermo, ha escluso la custodia cautelare in carcere, optando per il divieto di avvicinamento alla vittima.

La carriera artistica di Massimo Bagnato

Nato a Roma nel 1972, Massimo Bagnato è un volto noto della comicità italiana, apprezzato per il suo stile surreale e nonsense. La sua carriera ha avuto inizio nei locali di cabaret di Roma tra la fine degli anni Ottanta e i primi Novanta. Ha raggiunto notorietà nazionale grazie alla partecipazione a programmi televisivi come il Maurizio Costanzo Show, Zelig e Quelli che il calcio. La sua comicità è spesso caratterizzata da monologhi e da un'interazione diretta con il pubblico, celebre è il suo "tormentone del braccio". Negli anni, ha ampliato la sua presenza televisiva partecipando a show come Colorado, Bar Stella, il Festivallo di Nino Frassica e Tale e Quale Show. Ha inoltre lavorato in radio e ha portato i suoi spettacoli teatrali in giro per l'Italia, consolidando una carriera poliedrica che include anche apparizioni cinematografiche.