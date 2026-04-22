Una tragedia sconvolge Catanzaro, dove, nella notte tra sabato e domenica, una donna di 46 anni si è gettata dal terzo piano di un palazzo in via Zanotti Bianco, portando con sé i suoi tre figli. Il gesto, avvenuto intorno alle 3:00, ha causato la morte immediata della madre e due dei bambini, mentre la terza figlia è stata gravemente ferita.

La figlia superstite è in condizioni gravissime

Il fatto di cronaca è avvenuto in un quartiere della periferia di Catanzaro, in una zona solitamente tranquilla. La donna, che secondo le prime ricostruzioni soffriva di lievi disturbi psichici, si sarebbe lanciata dal balcone di casa, tenendo in braccio i suoi tre figli.

Due dei bambini, di 4 mesi e 4 anni, sono morti sul colpo, mentre la terza figlia, di 6 anni, è stata immediatamente trasportata in ospedale in gravissime condizioni. La scena ha sconvolto i vicini, che hanno chiamato i soccorsi senza perdere tempo, ma purtroppo per la madre e due dei bambini non c'era più nulla da fare.

Il marito e il tentativo di salvataggio

Al momento della tragedia, il marito della donna si trovava in casa, ma stava dormendo. Si è accorto di quanto successo solo quando ha sentito i rumori provenienti dalla strada. Una volta sceso in fretta, ha visto la scena e ha cercato di rianimare i bambini con l'aiuto dei vicini. La Polizia, insieme alla pm Graziella Viscomi, sta ora conducendo le indagini per cercare di capire le ragioni dietro al gesto.

Le indagini e il contesto psicologico della donna

Le prime indagini hanno rivelato che la donna soffriva di disturbi psichici, ma nulla aveva fatto presagire una tragedia di tale portata. I vicini la descrivono come una persona introversa, tranquilla e molto religiosa. Nonostante qualche segnale di disagio nel passato, nessuno avrebbe mai immaginato che la situazione potesse degenerare in un gesto tanto drammatico.