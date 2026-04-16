Nel tardo pomeriggio del 15 aprile a Reggio Calabria è stato registrato un grave incidente stradale che ha paralizzato il traffico nella zona nevralgica della tangenziale del porto. Un impatto violento ha coinvolto una Lancia Y, ribaltatasi dopo aver perso il controllo, causando ferite a madre e figlia, poi trasportate d'urgenza al Grande Ospedale Metropolitano. L’incidente ha anche creato gravi disagi alla viabilità, con code interminabili e difficoltà per i pendolari.

Dinamica dell'incidente: violenza e caos sulla tangenziale

L'incidente è avvenuto intorno alle 18:00, quando una Lancia Y grigia ha perso aderenza sulla carreggiata Nord della tangenziale del porto.

La vettura, per cause ancora da accertare, ha cominciato a sbandare fino a ribaltarsi, finendo sulla sua sommità con le ruote rivolte verso l'alto. L’impatto è stato talmente violento da lasciare segni evidenti sull’asfalto e danneggiare gravemente la carrozzeria del veicolo. L'incidente ha generato immediatamente preoccupazione tra i passanti, che hanno assistito alla scena drammatica di un veicolo fuori controllo.

Madre e figlia trasportate al GOM

A bordo del veicolo c'erano due donne, madre e figlia, entrambe intrappolate tra le lamiere dopo il ribaltamento. La donna più anziana ha riportato le ferite più gravi, necessitando di un intervento immediato dei soccorsi. I sanitari del 118 sono intervenuti tempestivamente, stabilizzando le ferite delle due vittime sul posto e trasportandole d'urgenza al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria (GOM).

Nonostante la gravità dell'incidente, le condizioni della donna più anziana non sembrano essere fatali, mentre la figlia ha riportato ferite meno gravi.

Traffico paralizzato e operazioni di ripristino

L’incidente ha causato ingenti disagi al traffico, con la chiusura parziale della carreggiata Nord della tangenziale, creando lunghe code soprattutto durante l’orario di punta. Gli operatori del servizio di soccorso stradale hanno lavorato senza sosta per rimuovere la vettura e ripristinare la sicurezza del manto stradale, gravemente danneggiato dai detriti e dall'olio fuoriuscito. I Vigili del Fuoco, giunti tempestivamente sul posto, hanno messo in sicurezza l'area, mentre gli agenti della Polizia Locale hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica esatta dell'incidente e verificare eventuali altre cause. La situazione è rimasta critica per ore, ma le operazioni sono state completate nel giro di poco tempo.