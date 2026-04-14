Un grave incidente stradale è stato registrato nella giornata di lunedì 13 aprile, lungo la Statale 107 Silana-Crotonese, in provincia di Cosenza, nei pressi dello svincolo per Rovito. Un SUV che viaggiava verso Cosenza ha perso il controllo, invadendo la corsia opposta e causando una violenta carambola con altre vetture in transito. Tra i mezzi coinvolti, anche un autobus delle Ferrovie della Calabria. La dinamica è ancora al vaglio degli investigatori.

Incidente Violento tra Rovito e Cosenza

L’incidente, verificatosi intorno alle 14:00, ha creato numerosi disagi al traffico.

Secondo le prime informazioni, il SUV che procedeva in direzione Cosenza ha improvvisamente invaso la corsia opposta, andando a impattare con violenza contro quattro autovetture e un autobus delle Ferrovie della Calabria. Il violento scontro ha scatenato una serie di impatti che hanno danneggiato gravemente i veicoli e causato il ribaltamento di una delle auto coinvolte.

Le autorità, tra cui i carabinieri e i vigili del fuoco, sono intervenute prontamente sul luogo dell’incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi necessari e per rimuovere i detriti sparsi sulla carreggiata. La chiusura della Statale ha creato enormi disagi, con deviazioni obbligatorie e lunghe code che hanno paralizzato la viabilità della zona.

Nel frattempo, sono state attivate due ambulanze del 118 per soccorrere le persone ferite.

Feriti e traffico paralizzato

I soccorsi hanno immediatamente preso in carico le persone coinvolte nell’incidente. Tre feriti, di cui uno in condizioni gravi, sono stati trasportati d’urgenza in ospedale. Tra di essi, un giovane originario di Rovito, che sembrerebbe essere la persona più seriamente danneggiata, è stato portato all’ospedale Annunziata di Cosenza per ricevere cure immediate. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma la scena del sinistro ha richiesto un intervento rapido ed efficiente da parte dei vigili del fuoco e del personale sanitario.

Nel frattempo, il traffico sulla Statale 107 è stato fortemente rallentato.

A partire dalle 17:45, è stata riaperta una corsia in direzione Crotone, mentre la direzione Paola è rimasta chiusa per alcune ore, con deviazioni gestite dalla Polizia Stradale. Nonostante il ripristino della circolazione, la strada è rimasta congestionata per diverse ore a causa dei veicoli danneggiati e dei detriti.

Riapertura della Statale 107: Le Deviazioni Continuano

Alle 18:30, dopo il completamento dei rilievi e la rimozione dei veicoli incidentati, la circolazione è stata finalmente ripristinata. Tuttavia, l'incidente ha avuto un impatto duraturo sul traffico nella zona. Le deviazioni, infatti, sono continuate per qualche tempo, mentre le autorità continuano a monitorare la sicurezza stradale.