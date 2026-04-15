Un grave incidente stradale ha avuto luogo nella serata di martedì 14 aprile 2026 sulla Statale 106, in località Sant'Anna nei pressi di Isola di Capo Rizzuto, in Calabria. Un giovane migrante sarebbe stato investito da un’auto mentre attraversava la carreggiata. Il veicolo, che stava viaggiando verso il capoluogo pitagorico, ha colpito il giovane causandone il ferimento. L’incidente ha immediatamente allertato i soccorsi, con il 118 che ha provveduto alle prime cure sul posto prima di trasportare il ferito in ospedale per accertamenti più approfonditi.

Uomo investito sulla Statale 106

Secondo le prime informazioni, l’incidente è avvenuto nella prima serata quando il giovane migrante stava attraversando la Statale 106, precisamente nei pressi di alcune attività commerciali. Il veicolo coinvolto, diretto verso Crotone, ha impattato il pedone in modo violento. I soccorsi sono giunti rapidamente sul posto per fornire assistenza immediata. Le condizioni del giovane sono state rilevate gravi, con fratture agli arti inferiori che hanno reso necessario un trasporto d'urgenza in ospedale per le necessarie cure del caso.

Intervento dei soccorsi e viabilità congestionata

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure al giovane investito.

I Vigili del fuoco sono stati chiamati per gestire l’emergenza e mettere in sicurezza l'area circostante. Gli agenti della Polizia hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente. Nel frattempo, il traffico nella zona è stato completamente bloccato, creando disagi significativi per gli automobilisti diretti verso Crotone. Impossibile sposarsi verso Isola di Capo Rizzuto o in direzione di Crotone con i mezzi deviati su strade parallele alle spalle dell'Aeroporto di Crotone.

Altri precedenti sulla Statale 106

La vicina presenza del Cara di Sant'Anna rappresenta un elemento da attenzionare: non si tratta della prima volta che un ospite del Centro d'accoglienza risulta malcapitato protagonista di un incidente sulla Statale. Già in passato altri migranti sono rimasti feriti o morti a causa del tamponamento accidentale nelle ore serali con veicoli in transito.