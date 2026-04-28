Si è aperto oggi, 28 aprile 2026, a Vienna un significativo processo giudiziario incentrato sul tentato attentato avvenuto durante un concerto della rinomata cantante statunitense Taylor Swift nell'agosto del 2024. Lo riporta la Bbc.

Identificato come Beran A., l’uomo è stato accompagnato in tribunale a Wiener Neustadt per rispondere di accuse legate al terrorismo e ad altri reati. Il suo arresto è avvenuto poco prima del concerto inaugurale di Taylor Swift a Vienna nel 2024, a seguito di una segnalazione della CIA.

In conseguenza di ciò, i tre concerti della popstar statunitense, già sold out e previsti allo stadio Ernst Happel, sono stati cancellati.

Beran A. è ora sotto processo insieme a un altro imputato, un 21enne identificato come Arda K., accusato di appartenere a una cellula dello Stato Islamico. I due sarebbero inoltre sospettati di aver pianificato attentati in altre città, tra cui La Mecca, Istanbul e Dubai.

Prima dell’inizio del procedimento, l’avvocata di Beran A., Anna Mair, ha dichiarato che il suo assistito intende dichiararsi parzialmente colpevole. Il processo dovrebbe proseguire fino alla fine di maggio.

Il procedimento giudiziario e le misure di sicurezza

Le forze dell'ordine austriache, in previsione e durante lo svolgimento dell'evento, avevano già rafforzato in maniera significativa le misure di sicurezza, garantendo così la protezione sia dei numerosi partecipanti che della cantante stessa.

Il tribunale di Vienna è ora incaricato di esaminare attentamente tutte le prove raccolte durante la fase investigativa e di ascoltare le testimonianze cruciali dei presenti. L'obiettivo primario di questa fase processuale è ricostruire con la massima precisione quanto accaduto e stabilire inequivocabilmente le eventuali responsabilità penali. Il caso ha acquisito una risonanza ancora maggiore non solo per l'importanza della sede in cui si è verificato l'episodio, ma anche per il coinvolgimento di una figura di spicco e di grande rilievo nel panorama musicale internazionale, rendendolo un punto focale per l'attenzione mediatica e giudiziaria.