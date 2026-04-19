Un ragazzo di 12 anni è stato investito da un'auto nel centro de L'Aquila nella serata di ieri, poco dopo le 20, in via delle Grazie, nei pressi di piazza IX Martiri. L'automobilista, un ventenne di origine albanese, secondo i primi accertamenti, non si è fermato a prestare soccorso e ha proseguito la sua corsa, rischiando di travolgere altre tre persone di fronte alla basilica di San Bernardino, dove in quel momento era in corso un concerto.

Il giovane alla guida di un'Audi A3 grigia ha lasciato rapidamente il luogo dell'incidente, svoltando nella piazzetta e tentando di far perdere le proprie tracce.

Dopo l'impatto, il dodicenne è stato soccorso dagli operatori del 118, che lo hanno trasferito all'ospedale San Salvatore. I medici hanno riscontrato diverse fratture, tra cui quelle a tibia e perone.

Dettagli dell'arresto e dinamica dei fatti

I carabinieri sono intervenuti immediatamente sul posto per ricostruire la dinamica dell'accaduto e avviare le ricerche del responsabile. Il ventenne, dopo aver tentato di nascondere l'automobile incidentata, è stato rintracciato e arrestato. Le indagini hanno permesso di individuare rapidamente il veicolo e il suo conducente, che ora dovrà rispondere delle accuse relative all'investimento e alla fuga.

Contesto cittadino e intervento degli operatori

L'incidente è avvenuto in una zona centrale e affollata della città, nelle immediate vicinanze della basilica di San Bernardino, luogo di particolare rilevanza storica e culturale per L'Aquila.

La basilica, situata nel cuore della città, rappresenta uno dei principali punti di riferimento religiosi e turistici, ed è spesso teatro di eventi pubblici come concerti e manifestazioni culturali.

Il pronto intervento degli operatori sanitari e delle forze dell'ordine ha consentito di prestare soccorso tempestivo al minore e di avviare le procedure per l'identificazione e l'arresto del responsabile. L'ospedale San Salvatore, dove il dodicenne è stato ricoverato, è la principale struttura sanitaria della provincia e garantisce servizi di emergenza e assistenza specialistica per tutta l'area aquilana.