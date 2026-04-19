Un giovane è stato trovato morto nel garage di un condominio a Vasto, in provincia di Chieti. Il cadavere è stato rinvenuto in fondo alla rampa che conduce ai box di un edificio dove la vittima viveva con la famiglia, sulla circonvallazione Histoniense. L'età del giovane è ancora oggetto di discussione, con alcune fonti che parlano di un ventunenne e altre di un diciannovenne. Sul corpo sarebbero state riscontrate ferite da taglio, e tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti figura quella dell'omicidio.

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sono seguite le forze dell'ordine, con carabinieri e polizia locale, che hanno immediatamente isolato la zona e transennato l’ingresso al garage. Al momento, le circostanze esatte del decesso non sono note. Gli accertamenti si concentrano sull’analisi delle telecamere della zona e sulle testimonianze dei residenti della palazzina.

Indagini sul luogo del ritrovamento

La zona del garage è stata transennata dalle forze dell’ordine. Le indagini si focalizzano sull’analisi delle immagini delle telecamere presenti nell’area e sulle dichiarazioni dei residenti, alcuni dei quali hanno assistito all’arrivo delle forze dell’ordine dai balconi.

Intervento delle forze dell’ordine a Vasto

Vasto, situata in provincia di Chieti, in Abruzzo, è stata teatro del ritrovamento. Carabinieri e polizia locale sono intervenuti tempestivamente sul luogo, coordinando le operazioni di isolamento dell’area e l’avvio degli accertamenti. Il personale del 118 ha constatato il decesso non appena giunto sul posto.