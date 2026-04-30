La Rai ha formalmente inviato una lettera di richiamo a Sigfrido Ranucci, noto conduttore del programma Report in onda su Rai 3. Il provvedimento è scaturito dalla sua partecipazione alla trasmissione “È sempre Cartabianca” su Rete 4, durante la quale Ranucci ha anticipato alcune rivelazioni riguardanti il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in merito alla vicenda della grazia a Nicole Minetti. Questo episodio ha sollevato questioni significative sulla condotta dei giornalisti del servizio pubblico e sul rispetto delle direttive aziendali.

Le dichiarazioni durante l'ospitata

Durante la puntata di “È sempre Cartabianca”, andata in onda martedì 28 aprile, Sigfrido Ranucci ha rilasciato una dichiarazione che ha immediatamente generato discussione. Il conduttore ha affermato: “Una fonte ci ha detto di aver visto il ministro Carlo Nordio nel ranch di Cipriani in Uruguay”, riferendosi a una delle proprietà di Giuseppe Cipriani, noto per essere il compagno di Nicole Minetti. Il ministro Nordio è prontamente intervenuto in diretta per smentire categoricamente tale affermazione. Nordio ha replicato con fermezza: “Non esiste al mondo. Ma figurarsi se sono andato lì. I miei spostamenti sono tutti documentati, era una missione ufficiale di tre giorni in Argentina e in Uruguay uno o due anni fa.”

La risposta di Ranucci

Ranucci commenta su Facebook: "Prendo atto di quanto riporta l'Ansa, che da ottima agenzia ha avuto la notizia prima che mi venisse comunicata personalmente la decisione dell'azienda.

Tuttavia non ho timori di affrontare in giudizio il ministro della Giustizia, che è anche colui che è custode dell'Albo dei giornalisti. Sul resto, ci sono cose che hanno un prezzo altre che hanno un valore. E per me la libertà di informazione è un valore inalienabile dell'umanità".