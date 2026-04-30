La stazione ferroviaria e della metropolitana di Farringdon, importante snodo londinese, è stata temporaneamente chiusa oggi a causa di una sospetta fuga accidentale di gas. L'episodio ha causato l'evacuazione precauzionale della stazione, dopo che passeggeri avevano avvertito un odore insolito e manifestato lievi malesseri o panico.

Le autorità hanno escluso atti intenzionali e problemi di salute gravi. Un piccolo numero di persone, con lievi sintomi, è stato assistito sul posto. Ambulanze, polizia e vigili del fuoco sono intervenuti, collaborando con gli addetti ferroviari per identificare la causa e mettere in sicurezza l'area.

Intervento e verifiche

Alle 09:41, i vigili del fuoco della London Fire Brigade sono stati allertati per un odore di sostanze chimiche sulla piattaforma Elizabeth Line a Farringdon. Controlli approfonditi hanno confermato l'assenza di valori elevati di sostanze chimiche o gas pericolosi. Due autopompe, due unità di soccorso e ufficiali specializzati sono stati mobilitati.

Quattordici persone sono state assistite sul posto. Due sono state trasportate in ospedale dal servizio di ambulanza di Londra per precauzione. L'area è stata dichiarata sicura alle 11:35, consentendo la riapertura e la ripresa dei servizi ferroviari e metropolitani.

Protocolli di sicurezza

Farringdon, cruciale per il trasporto londinese, serve metropolitana e linee ferroviarie, inclusa la Elizabeth Line.

I protocolli di sicurezza prevedono l'evacuazione immediata e un intervento coordinato di polizia, vigili del fuoco e servizi sanitari, come avvenuto.

Le autorità continuano a monitorare la situazione, garantendo la sicurezza nelle infrastrutture di trasporto della capitale britannica.