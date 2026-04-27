I Reali britannici, Re Carlo III e la regina Camilla, sono giunti alla Casa Bianca, dove sono stati ufficialmente accolti dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e dalla First Lady Melania Trump. L'arrivo a Washington segna un momento di rilievo per i rapporti diplomatici tra il Regno Unito e gli Stati Uniti.

La First Lady Melania Trump ha ricevuto la coppia reale indossando un elegante completo giacca e gonna di colore giallo, mentre la regina Camilla ha optato per un abbigliamento dai toni chiari. Dopo un breve scambio di saluti tra Re Carlo III e il presidente Donald Trump, le due coppie si sono posizionate per le tradizionali foto ufficiali davanti all'iconica residenza presidenziale, per poi accedere all'interno dell'edificio senza rilasciare dichiarazioni alla stampa presente.

Dettagli della Visita e Sicurezza

Questa visita di Stato di Re Carlo III e della regina Camilla si svolge in un contesto di particolare attenzione alla sicurezza. Un recente episodio, verificatosi durante una cena a Washington alla quale era presente il presidente Trump, ha infatti richiesto una revisione approfondita delle misure di protezione previste per l'intera durata dell'evento. La visita, che celebra il 250° anniversario degli Stati Uniti, è stata organizzata con l'obiettivo primario di rafforzare la storica "special relationship" che lega i due Paesi.

In merito all'incidente, Buckingham Palace ha rilasciato una dichiarazione, comunicando che il sovrano "è molto sollevato nell'apprendere che il presidente, la First Lady e tutti gli ospiti coinvolti sono rimasti illesi".

Programma e Iniziative Simboliche

Dopo l'accoglienza formale presso il South Portico della Casa Bianca, il programma della giornata prevede un incontro privato nella Green Room per un tè tra le due coppie. Successivamente, è in agenda una visita a una nuova arnia, installata di recente dalla First Lady Melania Trump e caratterizzata da una forma che riproduce fedelmente la Casa Bianca. Sia Re Carlo III che la regina Camilla sono noti sostenitori dell'apicoltura e delle pratiche di sostenibilità ambientale; il sovrano, in particolare, mantiene almeno tre arnie nella sua residenza privata in Inghilterra, a testimonianza del suo impegno.

La visita di Stato include inoltre una serie di appuntamenti commemorativi e importanti incontri istituzionali, tutti volti a consolidare ulteriormente i legami storici e strategici tra gli Stati Uniti e il Regno Unito.