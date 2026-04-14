A Siniscola, in provincia di Nuoro, un episodio preoccupante ha visto protagonista una bimba di sei mesi, trovata da alcuni passanti da sola all'interno di un'auto parcheggiata sotto il sole. La piccola si trovava in evidente difficoltà a causa delle alte temperature presenti nell'abitacolo.

I fatti si sono svolti nel parcheggio di un supermercato, dove due turisti di nazionalità ceca, in vacanza in Sardegna, avevano lasciato la figlia in auto per recarsi a fare la spesa. I passanti, notando il disagio della neonata, hanno immediatamente lanciato l'allarme.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri, che hanno rintracciato i genitori all'interno del supermercato circa venti minuti dopo il loro allontanamento.

Intervento dei soccorsi e condizioni della bambina

Il personale medico del 118, giunto sul luogo insieme ai carabinieri, ha prestato soccorso alla bambina. La piccola, sebbene accaldata, è stata trovata cosciente e, dopo le prime cure, non ha riportato conseguenze dall'accaduto. I genitori, una volta identificati, sono stati denunciati per abbandono di minore.

Il contesto e l'intervento dei carabinieri

I carabinieri, intervenuti prontamente a seguito della segnalazione dei passanti, hanno ricostruito la dinamica dell'episodio e identificato i genitori della neonata.