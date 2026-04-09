Mathias Tonti, un ragazzo di dodici anni originario di Cesena, è deceduto questa mattina alle otto e trenta all’ospedale Santa Chiara di Trento. Il giovane era stato ricoverato in condizioni gravi a seguito di una caduta sulle piste di San Martino di Castrozza, avvenuta venerdì tre aprile.

Il dodicenne è caduto autonomamente mentre sciava sulla pista Valbonetta, sbattendo violentemente la testa. È stato soccorso immediatamente dai manutentori della pista e trasportato con l’elisoccorso al reparto di neurochirurgia dell’ospedale Santa Chiara di Trento, dove è deceduto dopo alcuni giorni di ricovero.

La famiglia ha espresso il desiderio di donare gli organi.

Dettagli dell’incidente e del soccorso

L’incidente è avvenuto venerdì tre aprile poco prima delle nove sulla pista Valbonetta, nei pressi di malga Ces, nel comprensorio sciistico di San Martino di Castrozza. Il ragazzo è caduto da solo, battendo la testa e il volto. Un operaio del comprensorio ha assistito alla scena e ha prestato i primi soccorsi. Successivamente è stato elitrasportato al Santa Chiara di Trento, dove è stato ricoverato in rianimazione.

Il reparto di neurochirurgia dell’ospedale Santa Chiara

Il reparto di neurochirurgia dell’ospedale Santa Chiara di Trento si occupa del trattamento chirurgico, sia urgente che elettivo, delle patologie del sistema nervoso centrale e periferico.

Tra queste rientrano anche i traumi cranici, come quello subito da Mathias. L’unità operativa svolge attività chirurgica e ambulatoriale, coprendo anche l’emergenza traumatologica in tutta la provincia autonoma di Trento.