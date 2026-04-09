Una valanga si è verificata nell'area dei Valloni di Campo Imperatore, sul Gran Sasso, coinvolgendo una zona frequentata da sciatori impegnati in un fuoripista. L'allarme è scattato immediatamente, avviando l'intervento dei soccorritori per accertare la possibile presenza di persone travolte dalla neve.

Le operazioni di ricerca sono in corso con l'ausilio di elicotteri e droni dotati di termocamere, strumenti fondamentali per individuare eventuali presenze umane sotto la coltre nevosa. Le squadre di soccorso stanno perlustrando l'area per verificare se qualcuno sia rimasto coinvolto nel distacco della valanga.

Sebbene nell'area interessata fossero presenti diversi sciatori, al momento non risultano segnalazioni certe di persone disperse.

Intervento coordinato dei soccorritori

Le attività di ricerca a Campo Imperatore vedono impegnati uomini del soccorso alpino, supportati da mezzi aerei e tecnologie avanzate per il rilevamento termico. L'intervento tempestivo è stato reso possibile anche grazie alla collaborazione tra le diverse unità operative presenti sul territorio. L'utilizzo dei droni con termocamere consente di coprire rapidamente vaste aree e aumentare le possibilità di individuare eventuali persone sotto la neve.

Il comprensorio di Campo Imperatore

Campo Imperatore è una località montana situata nel massiccio del Gran Sasso d'Italia, in Abruzzo.

L'area è nota per essere una delle principali mete sciistiche dell'Appennino centrale e fa parte del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Il comprensorio offre numerosi itinerari per lo sci fuoripista e attira ogni anno appassionati di sport invernali. Il Centro Turistico Gran Sasso gestisce gli impianti di risalita e le strutture ricettive della zona, garantendo servizi per la sicurezza e la fruizione delle attività sportive.