Nel pomeriggio dell'8 aprile un imprenditore è stato ferito da colpi di pistola esplosi a distanza ravvicinata a Tropea, in provincia di Vibo Valentia, in Calabria, precisamente in via Libertà, una delle vie centrali della città. Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione sarebbe scaturita da un violento diverbio tra l'imprenditore e un altro individuo, ma i motivi del conflitto restano ancora poco chiari. L'autore della sparatoria è fuggito subito dopo aver esploso i colpi. Fortunatamente, il ferito non sarebbe in pericolo di vita.

La dinamica dei fatti a Tropea

A seguito del diverbio, l'imprenditore è stato raggiunto alle gambe da alcuni dei quattro colpi sparati e, dopo l'incidente, è stato soccorso immediatamente da passanti e forze dell'ordine. L'uomo è stato poi trasportato d’urgenza all'ospedale di Vibo Valentia. Le sue condizioni di salute non sembrano destare preoccupazioni, e al momento non sarebbe in pericolo di vita. L’aggressore, invece, si è dato alla fuga subito dopo il ferimento, prima di tornare sui suoi passi e mettersi a disposizione delle autorità.

L'intervento delle forze dell'ordine e l'avvio delle indagini

Sul posto sono intervenuti celermente i Carabinieri e la Polizia, che hanno avviato un'indagine per ricostruire la dinamica dell'incidente e identificare l'aggressore.

Le forze dell'ordine hanno perlustrato le vie circostanti nella speranza di rintracciare il colpevole. Intanto, un uomo è stato fermato e si trova attualmente nella caserma dei carabinieri di Tropea per essere interrogato. Si tratterebbe di un residente della frazione Portosalvo di Vibo Valentia, che si è presentato volontariamente al Posto Fisso della Polizia di Tropea, accompagnato dal suo avvocato.

Le prime supposizioni in attesa di riscontri

L'indagine a Tropea risulta ancora in corso e gli investigatori stanno cercando di fare luce sui reali motivi che hanno portato alla sparatoria. Si sospetta che il diverbio tra i due possa essere legato a motivi personali, ma le forze dell'ordine non escludono alcuna ipotesi. Al momento, si attendono aggiornamenti dalle autorità giudiziarie che dovranno prendere una decisione sull’accaduto e sulla posizione dell’indagato.