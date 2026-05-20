La difesa del generale libico Almasri ha presentato un ricorso formale contro l’ammissibilità del procedimento avviato nei suoi confronti dalla Corte penale internazionale (CPI). Almasri è accusato di presunti crimini contro l’umanità e crimini di guerra commessi in Libia. La richiesta della difesa si basa sugli articoli 17 e 19 dello Statuto di Roma, il trattato fondativo della Corte, che disciplinano la competenza e le eccezioni di ammissibilità dei casi.

I legali del generale Almasri sostengono con fermezza che il caso debba essere giudicato dalle autorità giudiziarie libiche e non dalla Corte dell’Aja.

Il ricorso è stato trasmesso alla Camera preliminare I della CPI, la quale, con un’ordinanza emessa il 13 maggio, ha fissato al 3 luglio il termine ultimo entro cui la Libia e la procura della Corte dovranno presentare le proprie osservazioni. Questa mossa legale si inserisce in un dibattito più ampio sulla giurisdizione e sui complessi rapporti tra la giustizia internazionale e quella nazionale libica.

Il Procedimento e le Scadenze Cruciali

Il procedimento in corso riguarda gravi accuse di crimini commessi sul territorio libico, per i quali la Corte penale internazionale ha già avviato un’indagine approfondita. La difesa del generale Almasri, richiamando specificamente gli articoli dello Statuto di Roma, ha formalmente richiesto che il processo si svolga davanti alle competenti autorità libiche.

La Camera preliminare I della CPI ha quindi stabilito una scadenza precisa: entro il 3 luglio, sia la Libia che la procura dovranno fornire le loro osservazioni dettagliate. Questo passaggio rappresenta una fase cruciale nell’iter giudiziario internazionale, destinato a definire il futuro del caso.

La Corte Penale Internazionale e lo Statuto di Roma

La Corte penale internazionale, con sede all’Aja, è un tribunale permanente istituito con l’obiettivo di perseguire i responsabili dei più gravi crimini di rilevanza internazionale, quali genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra. Lo Statuto di Roma, che ne costituisce il fondamento giuridico, prevede un principio di complementarietà: la CPI interviene solo quando gli Stati nazionali non sono in grado o non intendono perseguire autonomamente tali reati.

Gli articoli 17 e 19, citati dalla difesa di Almasri, regolano rispettivamente l’ammissibilità dei casi e la possibilità di sollevare eccezioni sulla giurisdizione della Corte.

Nel contesto di questo specifico caso, la posizione della difesa di Almasri si fonda proprio su questi principi, sostenendo che la giustizia libica possieda la capacità e la volontà di occuparsi del procedimento. La decisione finale della Camera preliminare I, attesa dopo la scadenza del 3 luglio, sarà determinante per stabilire quale giurisdizione avrà il compito di giudicare il generale libico, segnando un precedente significativo nel bilanciamento tra sovranità nazionale e giustizia internazionale.