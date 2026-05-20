A Napoli nord, nel quartiere di Scampia, una porzione della Vela Rossa è crollata durante le operazioni di abbattimento programmate. L’evento si è verificato in una struttura totalmente disabitata, circostanza che ha significativamente ridotto il rischio per le persone presenti nell’area.

Non si registrano feriti a seguito dell’episodio. Tuttavia, i vigili del fuoco hanno disposto l’evacuazione precauzionale di un palazzo adiacente, situato in via Gioberti. Sul luogo sono intervenuti operatori del 118 e forze dell’ordine per gli accertamenti e la messa in sicurezza dell’area interessata dal crollo.

Intervento e situazione attuale

La Vela Rossa era già oggetto di lavori di demolizione, parte di un più ampio progetto di riqualificazione urbana dedicato alle celebri Vele di Scampia. L’intervento dei soccorritori e delle autorità è stato immediato per verificare eventuali danni e garantire la sicurezza degli edifici circostanti. L’evacuazione del palazzo vicino è stata decisa come misura cautelativa, in attesa delle necessarie verifiche strutturali.

Le Vele di Scampia e il piano di abbattimento

Le Vele di Scampia, complesso residenziale edificato tra gli anni Settanta e Ottanta, sono note per la loro particolare architettura e per essere state al centro di numerosi interventi di riqualificazione.

Il progetto di abbattimento, promosso dal Comune di Napoli, mira alla trasformazione dell’area e al miglioramento delle condizioni abitative e sociali del quartiere. La Vela Rossa rappresentava una delle ultime strutture ancora in piedi, a seguito della demolizione di altre Vele negli anni precedenti.

Attraverso il progetto "Restart Scampia", il Comune di Napoli ha pianificato la demolizione delle Vele e la realizzazione di nuovi edifici e servizi per i residenti, con l’obiettivo di favorire il recupero e la valorizzazione del territorio. Il crollo odierno si inserisce quindi in un contesto di profonda trasformazione urbana che interessa l’intera zona di Scampia.