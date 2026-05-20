Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha annunciato con fermezza che i lavori previsti a Bagnoli, in vista dell'attesissima America's Cup, non subiranno alcun ritardo. Questa rassicurazione giunge anche di fronte alla possibile aggiunta di un team supplementare alla competizione. La dichiarazione è stata rilasciata il 20 maggio 2026, durante un incontro pubblico in cui il primo cittadino ha voluto sottolineare l'impegno costante dell'amministrazione comunale per garantire il pieno rispetto delle scadenze organizzative legate a questo prestigioso evento sportivo internazionale.

Preparativi a Bagnoli per l'America's Cup: Cronoprogramma Rispettato

Manfredi ha chiarito che l'avanzamento dei lavori segue fedelmente il cronoprogramma stabilito. L'eventuale partecipazione di una squadra aggiuntiva, ha spiegato il sindaco, non influirà in alcun modo sui tempi previsti. "Non ci sono ritardi, anche con un team in più il cronoprogramma viene rispettato", ha affermato, rassicurando sulla capacità organizzativa della città partenopea. La scelta di Bagnoli come sede delle regate preliminari dell'America's Cup è strategica, e l'appuntamento è destinato ad attrarre a Napoli atleti di fama mondiale e un vasto pubblico internazionale, consolidando la visibilità della città.

L'Impegno dell'Amministrazione Comunale per il Successo dell'Evento

Nel corso dell'incontro, il sindaco Manfredi ha ribadito l'attenzione meticolosa con cui vengono monitorate tutte le attività logistiche e infrastrutturali. L'obiettivo primario è assicurare la piena funzionalità delle aree coinvolte e, al contempo, valorizzare il territorio di Bagnoli. L'amministrazione mira a offrire un'immagine positiva e accogliente della città, garantendo il successo dell'evento su tutti i fronti. Manfredi ha inoltre evidenziato la stretta collaborazione con tutti gli enti coinvolti nell'organizzazione, un fattore considerato chiave per la riuscita e l'eccellenza della manifestazione.

L'America's Cup si configura come una delle manifestazioni sportive più rilevanti a livello globale.

La sua presenza a Napoli rappresenta un'opportunità significativa non solo per il rilancio e la riqualificazione dell'area di Bagnoli, ma anche per l'intera città, proiettandola con forza su un palcoscenico internazionale di grande prestigio.