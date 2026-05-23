Il municipio di Caggiano, situato nella provincia di Salerno, ha esposto un lenzuolo bianco sulla facciata del proprio edificio comunale. Questo gesto, compiuto nella giornata del 23 maggio 2026, si configura come un'iniziativa di profondo valore simbolico, promossa dall'amministrazione locale. L'obiettivo di tale iniziativa è quello di ricordare le vittime della strage di Capaci, in occasione del doloroso anniversario di questo tragico evento che ha profondamente segnato la storia italiana e la coscienza civile. L'iniziativa ha, inoltre, visto il coinvolgimento attivo della cittadinanza, invitata a unirsi in un momento di raccoglimento e di profonda memoria collettiva.

Il significato del lenzuolo bianco a Caggiano

La scelta di esporre un lenzuolo bianco non è casuale, ma si configura come un potente simbolo di opposizione ferma a ogni forma di violenza e un richiamo costante alla necessità di mantenere viva la memoria delle vittime della mafia. L'amministrazione comunale ha sottolineato come questo gesto intenda esprimere vicinanza e solidarietà alle famiglie che sono state colpite dalla brutalità della criminalità organizzata. Al contempo, rappresenta un forte appello all'impegno civile e alla responsabilità collettiva nella lotta contro la criminalità. L'iniziativa di Caggiano si inserisce nel più ampio contesto delle manifestazioni nazionali che, ogni anno, commemorano la strage di Capaci e tutte le vittime innocenti delle mafie, rafforzando ilmessaggio di legalità e giustizia.

L'impegno del Comune di Caggiano per la legalità

Il comune di Caggiano, situato nella provincia di Salerno e parte integrante dell'area del Vallo di Diano, si distingue per il suo costante impegno civico. L'amministrazione comunale promuove con regolarità iniziative volte alla sensibilizzazione civica e alla costruzione di una memoria collettiva. Particolare attenzione viene dedicata ai temi cruciali della legalità e della lotta senza tregua alla criminalità organizzata. Il municipio, in quanto centro istituzionale della comunità locale, non è solo il luogo dove si svolgono le principali attività amministrative, ma è anche un punto di riferimento per le iniziative sociali e culturali che mirano a rafforzare i valori di giustizia e convivenza civile nel territorio.