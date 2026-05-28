La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo di colore giallo, valido dalle ore 13:00 alle 21:00 di oggi, giovedì 28 maggio. L'allerta interessa diverse aree del territorio regionale a causa del rischio di temporali e piogge intense.

Allerta Gialla: Dettagli e Province Coinvolte

L'avviso di criticità gialla interessa in particolare le province di Napoli, Caserta, Avellino, Benevento e Salerno. Sono previste precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, localmente di moderata intensità. I fenomeni potrebbero essere accompagnati da raffiche di vento e fulmini.

La Protezione Civile raccomanda agli enti competenti di attivare tutte le misure previste dai rispettivi piani di protezione civile, in particolare nelle aree già colpite da eventi meteorologici recenti. Si segnalano possibili disagi per la popolazione, con rischio di allagamenti, caduta di rami o alberi e difficoltà nella circolazione stradale.

Il Ruolo della Protezione Civile Regionale

La Protezione Civile della Regione Campania è l'ente preposto alla gestione delle emergenze e alla prevenzione dei rischi naturali e antropici sul territorio regionale. Tra i suoi compiti principali figurano la pianificazione delle attività di prevenzione, la gestione degli avvisi di allerta e il coordinamento degli interventi in caso di emergenza, in collaborazione con enti locali e forze dell'ordine.

In occasione di allerte meteo, la Protezione Civile regionale provvede a informare tempestivamente la popolazione e le amministrazioni locali, fornendo indicazioni operative per la tutela della sicurezza pubblica e la riduzione dei rischi connessi agli eventi atmosferici avversi.