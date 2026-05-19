Un'operazione congiunta condotta dai finanzieri della Compagnia della Guardia di Finanza di Napoli-Capodichino e dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha portato all'individuazione di due cittadini armeni. Questi ultimi stavano tentando di introdurre illegalmente nel territorio nazionale un carico di 108 kg di sigarette di contrabbando. L'intervento è stato eseguito presso l'aeroporto di Capodichino, dove i due passeggeri erano appena giunti con un volo proveniente da Erevan, capitale dell'Armenia.

Il carico illecito, comunemente noto come "bionde", è stato rinvenuto nei bagagli da stiva dei due viaggiatori.

Complessivamente, sono state sottoposte a sequestro 540 stecche di sigarette, tutte recanti un sigillo contraffatto della dogana armena e confezionate in contenitori di cellophane. A seguito del ritrovamento, i due cittadini armeni sono stati deferiti alla Procura di Napoli per il grave reato di contrabbando.

Dettagli dell'operazione e le modalità del sequestro

Il sequestro delle sigarette è scattato durante i controlli di routine effettuati sui bagagli da stiva dei passeggeri in arrivo da voli internazionali. Le autorità preposte hanno rilevato alcune anomalie nei bagagli dei due soggetti armeni, conducendo a un controllo più approfondito. Quest'ultimo ha rivelato la presenza delle stecche di sigarette, prive di qualsiasi documentazione regolare e con i sigilli doganali palesemente contraffatti.

L'intervento sinergico della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è stato determinante per impedire l'introduzione sul mercato italiano di una quantità significativa di tabacco illegale.

Contrasto al contrabbando di tabacchi: l'impegno delle autorità

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ricopre un ruolo cruciale nel contrasto al contrabbando di tabacchi lavorati esteri. La sua azione è volta a prevenire l'introduzione illegale di prodotti sprovvisti delle necessarie certificazioni e per i quali non sono state versate le imposte dovute. A tal fine, l'Agenzia collabora strettamente con le forze di polizia. Le attività di controllo sono costantemente intensificate, in particolare nei principali aeroporti italiani, considerati vie d'accesso privilegiate per il traffico internazionale di tabacco di contrabbando.