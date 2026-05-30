Il cadavere di un uomo è stato recuperato lo scorso 29 maggio 2026 a Castel Volturno, in provincia di Caserta, all’interno di un laghetto situato nell’Eco Parco di via Mezzagni. La scoperta è avvenuta quando alcune persone presenti nella struttura hanno notato il corpo galleggiare sull’acqua, dando immediatamente l’allarme e richiedendo l’intervento delle autorità competenti.

Il recupero del corpo e i primi accertamenti

Sul luogo del ritrovamento sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Mondragone. Le squadre hanno proceduto a vincolare il corpo e a trascinarlo a riva per consentirne il recupero e l’avvio delle necessarie indagini.

Al momento dell’arrivo dei soccorritori, l’uomo era purtroppo già privo di vita, e qualsiasi tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Gli accertamenti iniziali condotti sul posto non hanno permesso di identificare la vittima: sul cadavere, infatti, non sono stati trovati documenti o elementi utili al riconoscimento, rendendo possibile stabilire unicamente il sesso maschile della persona deceduta.

Le indagini in corso e i rilievi nell’area

Le indagini per chiarire le cause del decesso sono state affidate ai carabinieri, che sono giunti nell’area per effettuare i rilievi del caso. L’intera zona del ritrovamento è stata delimitata per consentire agli investigatori di operare con la massima precisione.

Un elemento chiave per la ricostruzione della dinamica è l’acquisizione delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza della struttura, che potrebbero fornire dettagli preziosi sull’accaduto. Da un primo esame esterno, non sarebbero emerse ferite evidenti sul corpo, una circostanza che dovrà essere confermata tramite l’autopsia. Al momento, le ipotesi investigative non escludono un incidente o un gesto volontario, mentre appare meno probabile l’eventualità di una morte violenta. Si ritiene che il decesso possa essere avvenuto alcune ore prima del ritrovamento, ma non oltre un giorno, un dettaglio che gli inquirenti stanno cercando di precisare per definire il quadro temporale dell’evento.