Un tragico incidente stradale ha scosso la comunità del Salernitano, dove due motociclisti hanno perso la vita. L'evento si è consumato il 30 maggio 2026 a Montesano sulla Marcellana, quando la moto su cui viaggiavano è violentemente impattata contro un muro nella località di Tardiano.

La dinamica dell'impatto fatale

Le vittime del sinistro sono state identificate come due uomini, rispettivamente di 33 e 35 anni, entrambi residenti a Buonabitacolo, nel Salernitano. La ricostruzione preliminare indica che la moto, per cause ancora da accertare, è uscita di strada, schiantandosi con violenza contro un muro.

L'impatto è stato purtroppo fatale, causando il decesso sul colpo di entrambi i motociclisti. Sul luogo dell'accaduto sono giunti i carabinieri della compagnia di Sala Consilina e il personale del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare la morte dei due giovani.

Il contesto e il dolore della comunità

Montesano sulla Marcellana, teatro della tragedia, si trova nel Vallo di Diano, in provincia di Salerno. Questa area è caratterizzata da un territorio collinare e da una fitta rete di strade secondarie che si snodano attraverso le aree rurali. La località di Tardiano, dove si è verificato l'incidente, è nota per i suoi tratti stradali con curve e dislivelli, elementi che possono rendere la guida impegnativa.

La notizia ha generato un profondo cordoglio e sgomento nelle comunità di Buonabitacolo e Montesano sulla Marcellana, duramente colpite dalla tragica perdita dei due giovani motociclisti. Mentre il dolore avvolge i familiari e gli amici, le autorità stanno proseguendo con gli accertamenti necessari per chiarire l'esatta dinamica del sinistro e stabilire le cause che hanno portato a questo fatale impatto.