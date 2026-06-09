Due sorelline, Sarah e Alisya, originarie di Scauri, sono scomparse da una casa famiglia situata a Civitella Alfedena, in provincia dell’Aquila. L’allontanamento delle due minori ha generato apprensione nella comunità locale e tra i familiari. Le ricerche sono attualmente in corso da parte delle autorità competenti e delle associazioni impegnate sul territorio.

La madre delle bambine ha diffuso un appello pubblico, condividendo anche una loro foto sui social network, e chiedendo la collaborazione di chiunque possa fornire informazioni utili per il ritrovamento delle figlie.

L’associazione “Penelope Abruzzo”, attiva nel supporto alle famiglie di persone scomparse, ha rilanciato l’appello della madre. Non sono stati resi noti dettagli sulle modalità dell’allontanamento né sull’abbigliamento indossato dalle minori al momento della scomparsa.

Dettagli sulle minori e l’appello per il ritrovamento

Alisya è alta circa 150-155 centimetri, mentre Sarah misura circa 140 centimetri. L’associazione Penelope Abruzzo ha invitato chiunque abbia informazioni a mettersi in contatto, anche in forma anonima, per agevolare le ricerche. In un messaggio diffuso, l’associazione ha sottolineato: “Chi sa qualcosa ci contatti anche in forma anonima”.

La madre delle due sorelline ha chiesto la massima condivisione della foto delle figlie sui social, evidenziando la necessità di un aiuto collettivo per il loro ritrovamento.

Le forze dell’ordine e i volontari stanno operando nella zona di Civitella Alfedena e nelle aree circostanti per raccogliere segnalazioni e indizi utili.

Il ruolo dell’associazione Penelope Abruzzo

L’associazione Penelope Abruzzo è una sezione regionale dell’Associazione Penelope Italia Onlus, che si occupa di fornire supporto alle famiglie delle persone scomparse e di promuovere la collaborazione tra cittadini, istituzioni e forze dell’ordine nelle ricerche. L’associazione offre assistenza legale, psicologica e operativa, oltre a diffondere appelli pubblici per favorire il ritrovamento di minori e adulti scomparsi.

Penelope Abruzzo opera in coordinamento con le autorità locali e nazionali, mettendo a disposizione una rete di volontari e professionisti specializzati.

L’associazione invita chiunque abbia informazioni utili a contattare tempestivamente le forze dell’ordine o i referenti dell’organizzazione, garantendo l’anonimato a chi desidera mantenere la riservatezza.