Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio dell'8 giugno lungo la strada che collega Rizziconi a Castellace, nella Piana di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria. Il bilancio è di tre feriti, due dei quali in gravi condizioni. Lo scontro frontale ha coinvolto una minicar e un Fiat Doblò, mobilitando immediatamente soccorsi, forze dell'ordine e vigili del fuoco. Ancora da chiarire le cause che hanno provocato il violento impatto.

Scontro frontale tra minicar e Fiat Doblò nella Piana di Gioia Tauro

L'incidente si è verificato intorno alle 17:30 sulla strada che collega Rizziconi alla frazione di Castellace.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle autorità competenti, una minicar e un Fiat Doblò sono entrati in collisione frontale. L'urto, particolarmente violento, ha provocato ingenti danni a entrambi i mezzi coinvolti. La minicar ha riportato devastanti danni nella parte anteriore, risultando quasi completamente distrutta e rendendo necessario un intervento articolato da parte delle squadre di soccorso. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri e i vigili del fuoco del distaccamento di Polistena per gestire l'emergenza e mettere in sicurezza l'area.

Vigili del fuoco al lavoro per estrarre i giovani dalle lamiere

Fondamentale si è rivelato l’intervento dei vigili del fuoco per soccorrere i due giovani rimasti intrappolati nella minicar dopo il violento impatto.

A causa dei gravi danni riportati dal veicolo, completamente deformato nello scontro, i soccorritori hanno dovuto utilizzare attrezzature specifiche per tagliare la carrozzeria e liberare gli occupanti in condizioni di sicurezza. La conducente, una ragazza minorenne, è apparsa fin da subito in condizioni particolarmente serie ed è stata trasferita in elisoccorso al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. Pur nella gravità del quadro clinico, le prime informazioni indicano che la giovane non sarebbe in pericolo di vita.

Indagini in corso per chiarire la dinamica dell'incidente

In codice rosso è stato trasferito anche il giovane passeggero della minicar, da poco maggiorenne, che si trova ricoverato presso l’ospedale di Polistena.

Le condizioni del conducente del Fiat Doblò sono risultate meno preoccupanti: l’uomo è stato trasportato nello stesso nosocomio in codice giallo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, che hanno eseguito i rilievi utili a ricostruire con precisione la dinamica dello scontro. La Procura di Palmi, attraverso il magistrato di turno, è stata prontamente informata dell’accaduto. Nel frattempo, gli inquirenti proseguono gli accertamenti per chiarire le cause dell’impatto frontale e verificare eventuali responsabilità.