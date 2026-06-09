Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio del nove giugno 2026 a Petrignano di Tossicia. Uno scontro tra un’automobile e una motocicletta ha coinvolto un uomo di cinquantatré anni, conducente della moto, che ha riportato ferite gravi. Le sue condizioni sono state da subito giudicate critiche dai soccorritori intervenuti sul luogo dell’evento.

Dopo le prime cure prestate dal personale sanitario del 118, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso. Il ferito è stato intubato prima del trasporto e trasferito d’urgenza all’ospedale Mazzini di Teramo, dove è stato ricoverato in condizioni giudicate gravi.

Sul posto dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine per effettuare i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica e all’accertamento di eventuali responsabilità.

L’intervento sanitario e le strutture di supporto

L’ospedale Mazzini di Teramo, struttura pubblica di primo livello afferente all’Azienda sanitaria locale di Teramo, serve un bacino d’utenza di circa trecentomila persone distribuite nei quarantasette comuni della provincia. L’ospedale è dotato di un servizio 118 e di un reparto di anestesia e rianimazione, elementi essenziali per la gestione di pazienti in condizioni critiche, come nel caso del motociclista coinvolto nell’incidente.

Il ruolo dell’elisoccorso nelle emergenze

L’attivazione dell’elisoccorso da parte del personale del 118 ha permesso il trasferimento rapido del motociclista all’ospedale Mazzini. La struttura ospedaliera dispone di un servizio di pronto soccorso e di rianimazione adeguati a supportare la gestione di emergenze traumatiche gravi, quale quella occorsa al centauro di Petrignano di Tossicia.