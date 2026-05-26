Andrea Delmastro, ex sottosegretario alla Giustizia, è intervenuto in audizione in Antimafia in merito alla vicenda del locale romano riconducibile a Mauro Caroccia, condannato in via definitiva per intestazione fittizia di beni e per aver agevolato il clan Senese.

Nel corso della sua ricostruzione, Delmastro ha spiegato come sia arrivato a frequentare il locale, sostenendo di non aver ricevuto alcuna indicazione diretta. "Nessuno mi ha consigliato il locale. Non ricordo se consultando le app, ci siamo fermati lì ma era comunque pieno: aveva una struttura simpatica e così dopo qualche mese ci finii per la prima volta."

Ha poi aggiunto che, se fosse stato a conoscenza della situazione giudiziaria del locale, avrebbe agito diversamente. "Ovviamente se avessi saputo non ci avrei fatto una società e non ci sarei andato mai più immediatamente." Infine, ha commentato anche la sua successiva uscita dalla società, letta dagli inquirenti come elemento rilevante nella vicenda. "La precipitosa fuga dalla società lo testimonia inequivocabilmente".